Італія

"Партенопеї" хочуть призначити досвідченого італійця.

Керівництво Наполі хоче запросити Антоніо Конте на посаду головного тренера клубу. Про це повідомляє Il Mattino.

За інформацією джерела, до шорт-листа кандидатів неаполітанців на посаду наступного алленаторе клубу входять Антоніо Конте, Джан П'єро Гасперіні та Вінченцо Італьяно. При цьому саме Конте є пріоритетним варіантом для керівництва Наполі.

Зазначається, що "партенопеї" активно працюють над призначенням Антоніо Конте, оскільки хочуть, щоб на зміну Франческо Кальцоне прийшов іменитий тренер. 54-річному фахівцю готові запропонувати 3-річний контракт із зарплатнею вісім мільйонів євро на рік.

Останнім місцем роботи Конте був лондонський Тоттенгем, який він залишив 26-го березня 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Наполі розпочав роботу над трансфером форварда Лілля Джонатана Девіда.