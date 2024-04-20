Італія

Завершився третій поєдинок 33 туру чемпіонату Італії.

У рамках тридцять третього туру італійської Серії А-2023/24 Емполі приймав Наполі на Стадіо Карло Кастеллані.

Долю поєдинку вирішив єдиний гол нападника господарів поля Альберто Черрі. Вже на 4-й хвилині він вивів свою команду вперед, у підсумку принісши їй 3 залікові бали. Для Емполі це друга поспіль домашня звитяга.

Емполі — Наполі 1:0

Гол: Черрі, 4

Емполі: Капріле — Берешинські, Валюкевич, Луперто — Г'ясі, Грассі (Бастоні, 82), Малех, Пеццелла (Какаче, 82) — Фацціні (Журковські, 69), Камб'ягі (Канчельєрі, 69) — Черрі (Н'янг, 20)

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Естігор, Ж. Жезус, Натан (Маццоккі, 46) — Ангісса (Сімеоне, 89), Лоботка, Зелінські — Політано (Нгонге, 72), Осімген, Кварацхелія (Распадорі, 72)

Попередження: Пеццелла, Берешинські — Ж. Жезус, Нгонге