Італія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 33-го туру чемпіонату Італії, який пройде 22 квітня і розпочнеться о 21:45.

У рамках 33-го туру італійської Серії А на нас очікує міланське дербі.

Мілан — Інтер

Понеділок, 22 квітня, 21:45, стадіон Сан-Сіро, Мілан. Арбітр зустрічі — Андреа Коломбо

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Нестримний Інтер, який випереджає Мілан на 14 очок і якому залишилося зіграти лише шість матчів, перебуває всього в одній перемозі від того, щоб за особливих обставин стати чемпіоном, а перемога в понеділок увечері також дозволить йому побити рекорд Серії А за найранішим терміном, коли команда гарантувала собі перше місце, повторивши подвиг Наполі в минулому сезоні.

Індзагі зараз дуже близький до того, щоб виграти своє перше Скудетто в якості менеджера і увійти в історію з 20-м чемпіонським титулом Інтера: тоді "нерадзуррі" стануть другим італійським клубом, після Ювентуса, який носитиме заповітну другу зірку на своїй футболці.

Наразі Інтер забив у 40 останніх матчах Серії А, встановивши новий клубний рекорд, і до кінця цього сезону може перевершити показник Ювентуса, який становить 44 голи.

Завдяки 77 голам у чемпіонаті Інтер значно відірвався від Мілана (63), який посідає друге місце, при цьому "россонері" також пропустили на 20 разів більше, ніж їхні суперники. На додачу до такої статистичної переваги, Інтер виграв кожне з останніх п'яти дербі, що вже є рекордом.

Лише двічі за довгу історію Derby della Madonnina одна команда зазнавала шість поразок поспіль — і то з кінця 1940-х років — тому ще одна поразка в понеділок для Мілана просто немислима.

На порядку денному стоїть завдання зіпсувати свято Інтеру, але дві поразки від Роми в Лізі Європи за останні пару тижнів, безсумнівно, підірвали довіру в таборі Мілана.

Оскільки Інтер майже напевно виграє Скудетто, метою Мілана буде зайняти друге місце, щоб випередити Ювентус за підсумками сезону.

За версією букмекерів, Інтер — фаворит зустрічі: перемога "нерадзуррі" оцінюється коефіцієнтом 2.01, а перемога "россонері" — 3.95. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 3.65.

Орієнтовні склади

Мілан: Меньян — Флоренці, Габбія, Томорі, Ернандес — Беннасер, Рейндерс — Пулішич, Лофтус-Чік, Леау — Жиру.

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні — Дарміан, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Тюрам, Мартінес.

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