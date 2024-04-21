Італія

Оце так поворот.

Головний тренер Барселони Хаві, який у січні заявив, що залишить каталонський клуб по закінченню цього сезону, влітку може очолити італійський Мілан. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, керівництво "россонері" активно вивчає фахівців, які могли б замінити Стефано Піолі на посаді алленаторе клубу. Повідомляється, що радник Джеррі Кардінале (власник Мілана) Златан Ібрагімович хоче, щоб Хаві став головним тренером Мілана після того, як покине Барселону після закінчення цього сезону.

Серед інших потенційних кандидатів на посаду нового головного тренера італійського клубу називають Рубена Аморіма (Спортінг), Унаї Емері (Астон Вілла) і Сержіу Консейсау (Порту), Хулена Лопетегі (без роботи) та Паулу Фонсеку (Лілль).