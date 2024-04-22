Італія

"Нерадзуррі" вже сьогодні можуть стати чемпіоном Італії.

Головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі прокоментував майбутнє "Derby della Madonnina" проти Мілана. Його слова наводить Football Italia.

"Дербі завжди є дербі, тому ми відчуваємо чудові емоції. Останніми днями ми багато і добре працювали, гра з Міланом може стати особливим днем для Інтера.

Ставки дуже високі, але ми добре знаємо, що виграли останні п'ять дербі, і вони принесли нам величезну радість, дали нам змогу вийти у фінал Ліги чемпіонів, але ми знаємо, що минуле нічого для нас не означає.

Нам доведеться використовувати те, що у нас є, проти команди, другої в таблиці, яка зробить все, щоб зробити дербі дуже важким для нас.

Я маю бути чесним, ми говорили про те, що робимо з хлопцями. Цього сезону у нас була чудова подорож, ми здійснили чудову поїздку, гра з Міланом дуже важлива для всіх нас, але ми не сприймаємо це, як одержимість.

У мене за спиною чудовий клуб, починаючи з президента та закінчуючи Мароттою, Аузіліо, Баччіном, Дзанетті, Феррі: всі люди, які люблять Інтер та готові віддати все, щоб стати кращими, всі разом ми завжди намагатимемося знайти найкраще рішення", — заявив Індзагі.

Матч між Міланом та Інтером в рамках 33-го туру італійської Серії А відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.