Італія

Керманич Ювентуса прокоментував вихід до фіналу Кубка Італії.

Туринський Ювентус напередодні поступився в матчі-відповіді півфіналу Кубка Італії проти римського Лаціо на полі суперників, проте все одно вийшов до фіналу за сумою двох протистоянь.

Лаціо — Ювентус 2:1 Відео голів та огляд півфіналу Кубка Італії

Після завершення гри головний тренер "зебр" Массіміліано Аллегрі прокоментував виступ власної команди.

"Ми знали, що це буде важкий матч, але все одно відразу пропустили гол.

У другому таймі ми виглядали значно краще, навіть у фізичному плані. Хлопці молодці, це була дуже непроста гра, і вони точно заслуговують на цей фінал.

Тепер ми повинні зосередитися на матчі проти Мілана, який буде ключовим протистоянням із точки зору кваліфікації до Ліги чемпіонів УЄФА.

Зараз ми граємо важкі матчі, які не грали вже півтора року з різних причин: коли є такі моменти, коли потрібно боротись за перемогу, та обов’язково виникають труднощі.

Епізод із Бремером? Можливе вилучення сьогодні ввечері точно залишило б свої наслідки, тому цей матч був ще й хорошим тестом на зрілість — ми добре впорались із тим, щоб залишитись у грі до останнього", — заявив італійський фахівець.

Суперника туринського Ювентуса за фіналом Кубка Італії буде визначено в матчі Аталанта — Фіорентина 24 квітня, о 22:00.