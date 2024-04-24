Італія
24 квітня 2024, 00:02
Мілік затягнув мертвий Ювентус до фіналу Кубка Італії
Команда Массіміліано Аллегрі провалювала матч-відповідь проти римського Лаціо на полі суперників, аж поки на полі не з'явився польський нападник.
Лаціо — Ювентус, Getty Images
24 квітня 2024, 00:02
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Лаціо — Ювентус 2:1 (перший матч – 2:0)
Голи: Кастельянос, 12, 49 — Мілік, 83
Лаціо: Мандас — Казале, Романьйолі, Гіла Фуентес (Патрік, 46) — Хісай, Гендузі (Педро, 85), Катальді (Ровелла, 81), Марушич — Андерсон (Весіно, 61), Альберто — Кастельянос (Іммобіле, 81).
Ювентус: Перін — Даніло, Бремер, Алекс Сандро — Камб’язо (Веа, 70), Маккенні (Їлдиз, 82), Локателлі, Рабіо, Костич — Влахович (Мілік, 82), К’єза (Алькарас, 90+1).
Попередження: Локателлі