Італія

Мілік затягнув мертвий Ювентус до фіналу Кубка Італії

Команда Массіміліано Аллегрі провалювала матч-відповідь проти римського Лаціо на полі суперників, аж поки на полі не з'явився польський нападник.

Лаціо — Ювентус, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Лаціо — Ювентус 2:1 (перший матч – 2:0)

Голи: Кастельянос, 12, 49 — Мілік, 83



Лаціо: Мандас — Казале, Романьйолі, Гіла Фуентес (Патрік, 46) — Хісай, Гендузі (Педро, 85), Катальді (Ровелла, 81), Марушич — Андерсон (Весіно, 61), Альберто — Кастельянос (Іммобіле, 81).



Ювентус: Перін — Даніло, Бремер, Алекс Сандро — Камб’язо (Веа, 70), Маккенні (Їлдиз, 82), Локателлі, Рабіо, Костич — Влахович (Мілік, 82), К’єза (Алькарас, 90+1).



Попередження: Локателлі