Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Італії, що відбувся 23 квітня 2024 року.

У рамках матчу-відповіді Кубка Італії римський Лаціо здобув перемогу над Ювентусом із рахунком 2:1, проте цього виявилося недостатньо для того, щоб отримати путівку до фінального раунду через поразку в першому поєдинку (0:2).

На момент 83 хвилини "орли" вели в рахунку завдяки дублю Кастельяноса, проте Аркадіуш Мілік своїм голом у підсумку вивів Ювентус до фіналу Кубка Італії.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу-відповіді Лаціо — Ювентус в 1/2 фіналу Кубка Італії-2023/24:



Лаціо — Ювентус 2:1 (перший матч – 0:2)

Голи: Кастельянос, 12, 49 — Мілік, 83



Лаціо: Мандас — Казале, Романьйолі, Гіла Фуентес (Патрік, 46) — Хісай, Гендузі (Педро, 85), Катальді (Ровелла, 81), Марушич — Андерсон (Весіно, 61), Альберто — Кастельянос (Іммобіле, 81).



Ювентус: Перін — Даніло, Бремер, Алекс Сандро — Камб’язо (Веа, 70), Маккенні (Їлдиз, 82), Локателлі, Рабіо, Костич — Влахович (Мілік, 82), К’єза (Алькарас, 90+1).



Попередження: Локателлі