Італія

Голкіпер Ювентуса прокоментував вихід до фіналу Кубка Італії.

Туринський Ювентус поступився в матчі-відповіді півфіналу Кубка Італії проти римського Лаціо на полі суперників напередодні, проте все одно вийшов до фіналу за сумою двох протистоянь.

Лаціо — Ювентус 2:1 Відео голів та огляд півфіналу Кубка Італії

Після завершення гри воротар "зебр" Маттіа Перін прокоментував виступ власної команди.

"Ще перед матчем я сказав, що нічого не досягається без жертв і страждань.

Ми здатні витримувати ці страждання, і я знав, що ми зробимо це, тому що коли нас заганяють у кут, ми робимо все, що в наших силах.

Я пишаюсь командою і виходом у фінал, який був для нас принциповим", — заявив італійський виконавець.

Суперника туринського Ювентуса за фіналом Кубка Італії буде визначено в матчі Аталанта — Фіорентина 24 квітня, о 22:00.