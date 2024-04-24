Італія

Керманич Лаціо прокоментував виліт із Кубка Італії.

Римський Лаціо напередодні виграв матч-відповідь півфіналу Кубка Італії проти туринського Ювентуса на власному полі, але не вийшов до фіналу за сумою двох протистоянь.

Лаціо — Ювентус 2:1 Відео голів та огляд півфіналу Кубка Італії

Після завершення гри головний тренер "орлів" Ігор Тудор прокоментував виступ власної команди.

"Ми побачили багато хороших моментів у грі нашої команди сьогодні ввечері. За винятком того, що ми не пройшли до фіналу, я залишився задоволений усім.

Мені шкода хлопців, вони вірили в те, що це можливо, і ми були близькі до мети. Але зрештою суперники забили й ми залишись ні з чим. Зараз ми повинні зайнятись відновленням, тому що у нас важливий матч в суботу.

Якщо й говорити про одну з сильних сторін Ювентуса, то це фізична підготовка їхніх гравців. Ми дуже старались щось проти цього заподіяти, але не змогли.

Під моєю орудою команда зіграла три матчі з Юве в цьому сезоні й двічі перемогла. Так, сьогодні ми не пройшли до фіналу, але я задоволений зростанням і ставленням до справи з боку своїх гравці. Ми правильному шляху.

Цей матч дав мені багато натхнення, я задоволений хлопцями. Ми хочемо продовжувати цей рух уперед у суботу — у нас надважливий матч проти Верони.

Я тут працюю вже місяць, і коли ви будуєте команду, ви будуєте її під певний тип гри: улітку ми будемо працювати над тим, щоб укомплектувати склад відповідними виконавцями. Нам трохи не вистачає швидкості й фізичної підготовки. І от коли ми почнемо підготовку до сезону з нуля, то риторика одразу зміниться", — заявив хорватський фахівець.

Наступний матч римський Лаціо проведе вдома проти Верони.