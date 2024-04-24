Італія

Форвард Лаціо прокоментував виліт із Кубка Італії.

Римський Лаціо виграв матч-відповідь півфіналу Кубка Італії проти туринського Ювентуса на власному полі напередодні, але не вийшов до фіналу за сумою двох протистоянь.

Лаціо — Ювентус 2:1 Відео голів та огляд півфіналу Кубка Італії

Після завершення гри нападник "орлів" Валентін Кастельянос прокоментував виступ власної команди.

"Ми зіграли в красивий футбол. Тим паче проти такої команди, як Ювентус, яка й сама вміє дуже добре грати.

Цілісний матч у нашому виконанні. Я думаю, що перший тайм до першого гола ми діяли компактно, грали добре, але зрештою це — футбол.

Зараз ми будемо працювати над підготовкою до наступної гри чемпіонату. Дубль додає мені особистої впевненості, але моїй команді він жодним чином не допоміг у підсумку. І це також — футбол.

Тренер Тудор працює добре вже від самого початку роботи в клубі. Він говорив зі мною, і його впевненість у нашому майбутньому для мене дуже важлива. Це добре для команди, бо від цього ми й самі граємо добре.

Фінішувати якомога вище в чемпіонаті — це досяжна для нас мета", — заявив аргентинський виконавець.

Наступний матч римський Лаціо проведе вдома проти Верони.