Італія

Півзахисник Інтера прокоментував здобуття скудетто.

На початку тижня міланський Інтер виграв дербі в номінально гостьовому матчі проти Мілана в рамках тридцять третього туру італійської Серії A та достроково здобув чемпіонський титул.

Після завершення короткотривалих святкувань, півзахисник "змій" Хакан Чалханоглу прокоментував враження від поточного сезону у виконанні його команди.

"Я щасливий і пишаюсь тим, що досягнув цієї надзвичайної мети. Усі в Інтері хотіли, щоб ця друга зірка була над нашою емблемою. Це той успіх, на який ми заслужили, завдяки чудовій роботу, яку ми виконували разом упродовж останніх років.

Я ще раз переглянув кадри матчу, святкування вболівальників і досі не можу в це повірити. Це занадто велика радість, щоб її описати.

Я завжди працював мовчки і страждав мовчки. Коли я прийшов в Інтер, у мене була тільки одна мета: віддати все, що в моїх силах, і перемогти з цією надзвичайною командою. Перемога стала для мене великим реваншем.

Так, я все ще пам’ятаю, що зробили зі мною фанати Мілана. Для мене це була помста за ті страждання, які я відчув у рік мого приходу, коли ми програли чемпіонство з Інтером.

Усе, що було зроблено проти мене й моєї сім’ї фанатами Мілана, я ніколи не зможу забути, але в глибині душі я був упевнений, що все закінчиться добре для Інтера. Моя спокута прийде, і виграти Скудетто під час дербі було найбільшим задоволенням для мене.

Це все було написано за нас. Бог хотів, щоб так сталося, бо він знає, що я не заслуговую на те, що вони зробили зі мною. Тихо, не вимовивши жодного слова, я тільки працював і думав про те, щоб зробити все належним чином. Ця перемога відплатила мені за все", — заявив турецький виконавець.

У цьому сезоні Чалханоглу відіграв 37 матчів, забивши 13 голів та віддавши три гольові передачі.