Італія

Коментар від півзахисника Мілану стосовно нинішніх виступів команди.

Ясін Адлі розповів щодо поразки Мілана у дербі з Інтером. У матчі Серії А команда Сімоне Індзагі виграла з рахунком 2:1 та виграла 20-ий титул чемпіона.

"У нас є довгостроковий проект, але ми повинні зробити більше", — цитує півзахисника La Gazzetta dello Sport.

"Якщо клуб хоче виграти, нам потрібна сильна команда, нам потрібні сильні гравці. Це було більше, ніж дербі, тому що ми знали, що Інтер може виграти титул.

Слів недостатньо, щоб пояснити, що я відчуваю всередині себе. Це більше, ніж розчарування".

Цього сезону 23-річний гравець провів 30 матчів в усіх можливих турнірах, забив 1 гол і віддав 2 асисти.