Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Італії, що відбувся 24 квітня 2024 року.

У рамках матчу-відповіді Кубка Італії бергамаська Аталанта здобула перемогу над Фіорентиною та відповідно отримала путівку до фінального матчу.

Команда Джан П’єро Гасперені могла забезпечити собі не тільки ліквідацію переваги суперників після першої гри на самому початку зустрічі, а й вийти вперед у двоматчевому протистоянні.

Однак тоді арбітр скасував другий м’яч господарів через офсайд, після чого Фіорентина поступово почала повертатись до гри.

Вийшло в підсумку так, що гості значно ускладнили собі завдання вилученням на початку другого тайму, однак усе одно зберігали сподівання на вихід у фінал через швидкий забитий м’яч після того.

Але потім Аталанта знову ввімкнулась і вже остаточно — "Богиня" трьома голами поспіль не дала статись навіть овертаймам у цій грі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу-відповіді Аталанта — Фіорентина в 1/2 фіналу Кубка Італії-2023/24:

Аталанта — Фіорентина 4:1 (перший матч – 0:1)

Голи: Копмейнерс, 8, Скамакка, 75, Лукман, 90+5, Пашалич, 90+8 — Кварта, 68

Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті, Гін, Колашинац (Лукман, 70) — Дзаппакоста (міранчук, 73), де Рон, Едерсон (Пашалич, 70), Руджері — Копмейнерс — Скамакка, Де Кетеларе.

Фіорентина: Терраччано — Додо (Кайоде, 83), Міленкович, Раньєрі, Бірагі — Мандрагора (Комуццо, 83), Бонавентура — Гонсалес, Бельтран (Дункан, 60), Куаме (Іконе, 82) — Белотті (Кварта, 55).

Попередження: Колашинац, Скамакка — Додо

На 53-й хвилині був вилучений Нікола Міленкович (Фіорентина) (грубе порушення).