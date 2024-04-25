Італія

Керманич флорентійського клубу прокоментував виліт із Кубка Італії.

Напередодні флорентійська Фіорентина в матчі-відповіді півфіналу Кубка Італії поступилась бергамаській Аталанті на полі суперників та не потрапила до вирішальної дуелі.

Аталанта — Фіорентина 4:1 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри головний тренер "лілій" Вінченцо Італьяно прокоментував виступ власної команди.

"Поразка була неминуча через червону картку — це великий смуток для Фіорентини. Важко грати, коли залишаєшся вдесятьох, бо це змінює все. Це була наша перша червона картка в сезоні, тоді як ми до цього якось успішно уникали цього впродовж року.

Нам удалось організовано захищатись та стримувати Аталанту. Більше того — нам навіть удалось забити гол, але вдесятьох важко стримати такого суперника. Ми програли. Але я думаю, що до рахунку 3:1 на користь суперників ми захищалися дуже добре. Якщо бути відвертим, це не те, що ми завжди добре робимо.

Звісно, що нам шкода через цю поразку, бо ми приїхали сюди з бажанням створити проблеми для Аталанти та вийти до фіналу. Вони зрівняли рахунок у дуелі вдруге після голу Скамакки, а потім у нас вже не було сил реагувати. Про четвертий гол я навіть не буду говорити, тому що на той момент гра вже була закінчена.

Приємно, що ми два роки поспіль виходимо до півфіналів Кубка Італії та Ліги Конференцій. Звичайно, що ми зараз трохи засмучені й хотіли зіграти ще один фінал, але Аталанта сьогодні добре використала фактор зайвого гравця.

Я думаю, що ми могли мати більшу перевагу за рахунком після першого матчу, але Марко Карнесеккі був тоді надзвичайним і втримав рахунок таким, який дозволив Аталанті виграти цю двоматчеву дуель у підсумку.

Ми вже дивились у бік 30 хвилин додаткового часу вдесятьох, тому, природно, ми намагались вирішити всі питання ще в основний час. Я думаю, що це було правильним рішенням, оскільки все може трапитись.

Єдине, що ми могли зробити інакше сьогодні, це спробувати надійно захищатись і виходити в контратаку або забивати зі стандартів, що ми власне й робили, тож я б нічого не змінював", — заявив італійський фахівець.

У фінальному матчі Кубка Італії бергамаська Аталанта зіграє проти туринського Ювентуса.