Капітан флорентійського клубу прокоментував виліт із Кубка Італії.
Крістіано Бірагі, Getty Images
25 квітня 2024, 11:30
Флорентійська Фіорентина напередодні в матчі-відповіді півфіналу Кубка Італії поступилась бергамаській Аталанті на полі суперників та не потрапила до вирішальної дуелі.
Аталанта — Фіорентина 4:1 Відео голів та огляд матчу
Після завершення гри захисник та капітан "лілій" Крістіано Бірагі прокоментував виступ власної команди.
"Це нормально, що є смуток після поразки. Особливо тому, що ми зробили все і навіть більше, щоб спробувати стримати цей бергамаський лінкор із такою кількістю атакувальних гравців.
Здавалось, що в якийсь момент вони грали вп’ятнадцятьох. У футболі мало що можна сказати, ти виграєш і програєш, головне — реагувати одразу. Немає часу плакати.
Так, у чемпіонаті ми теж відстаємо від графіка. Із Сассуоло нам потрібно набирати очки, перемагати, а потім добре підготуватися до четверга. Мета сезону тепер — фінал Ліги конференцій", — заявив італійський виконавець.
У фінальному матчі Кубка Італії бергамаська Аталанта зіграє проти туринського Ювентуса.