Італія

Капітан флорентійського клубу прокоментував виліт із Кубка Італії.

Флорентійська Фіорентина напередодні в матчі-відповіді півфіналу Кубка Італії поступилась бергамаській Аталанті на полі суперників та не потрапила до вирішальної дуелі.

Аталанта — Фіорентина 4:1 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри захисник та капітан "лілій" Крістіано Бірагі прокоментував виступ власної команди.

"Це нормально, що є смуток після поразки. Особливо тому, що ми зробили все і навіть більше, щоб спробувати стримати цей бергамаський лінкор із такою кількістю атакувальних гравців.

Здавалось, що в якийсь момент вони грали вп’ятнадцятьох. У футболі мало що можна сказати, ти виграєш і програєш, головне — реагувати одразу. Немає часу плакати.

Так, у чемпіонаті ми теж відстаємо від графіка. Із Сассуоло нам потрібно набирати очки, перемагати, а потім добре підготуватися до четверга. Мета сезону тепер — фінал Ліги конференцій", — заявив італійський виконавець.

У фінальному матчі Кубка Італії бергамаська Аталанта зіграє проти туринського Ювентуса.