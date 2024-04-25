Італія

Цікаво.

Вінгер туринського Ювентуса Федеріко К'єза має намір покинути клуб у літнє трансферне вікно, якщо Массіміліано Аллегрі залишиться головним тренером команди. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, 26-річний італієць незадоволений Аллегрі, який протягом кількох матчів змінює його після 70-ї хвилини зустрічі.

Повідомляється, що після заміни в матчі 32-го туру Серії А з Торіно (0:0) К'єза був настільки засмучений, що попросив товаришів по команді залишити його в спокої на кілька хвилин, щоб охолодити свій гнів.

Керівництво Ювентуса не хоче, щоб Федеріко йшов у статусі вільного агента, тому готовий виставити його на продаж цього літа, якщо він відмовиться від продовження контракту.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2025 року з зарплатнею 9,2 млн. євро на рік (брутто). Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.

Цього сезону Феде К'єза відіграв за Ювентус 31 матч, забив вісім голів та віддав дві результативні передачі.