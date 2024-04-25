Італія

Колектив Даніеле Де Россі набрав три пункти у поновленній грі.

У рамках 32-го туру чемпіонату Італії Рома вирушила на виїзд до Удінезе.

За регламентом матч мав зігратися 11 днів тому, але на 72-й хвилині гри Еван Ндіка зазнав проблем зі здоров'ям, унаслідок чого суддя ухвалив рішення перенести гру і дограти 25 квітня.

У відновленій грі Рома дотиснула Удінезе на 95-й хвилині гри — голом відзначився Крістанте.