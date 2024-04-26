Жіночій бригаді довірили поєдинок між Інтером та Торіно.
Марія Соле Ферр'єрі Капуті, Getty Images
26 квітня 2024, 14:24
У матчі 34 туру італійської Серії А міланський Інтер у якості дострокового чемпіона прийме Торіно.
Цей поєдинок довірили обслуговувати жіночій бригаді арбітрів на чолі з Марією Соле Ферр'єрі Капуті.
Допомагатимуть їй Франческа Ді Монте та Тіціана Трашіатті.
Додамо, що на рахунку Капуті вже дев'ять поєдинків у Серії А, з яких шість у нинішньому сезоні. У них вона показала 38 жовтих карток та одну червону, а також призначила три пенальті.
Матч Інтер — Торіно пройде у неділю, 28 квітня, о 13:30 за Києвом.