Італія

Жіночій бригаді довірили поєдинок між Інтером та Торіно.

У матчі 34 туру італійської Серії А міланський Інтер у якості дострокового чемпіона прийме Торіно.

Цей поєдинок довірили обслуговувати жіночій бригаді арбітрів на чолі з Марією Соле Ферр'єрі Капуті.

Допомагатимуть їй Франческа Ді Монте та Тіціана Трашіатті.

Додамо, що на рахунку Капуті вже дев'ять поєдинків у Серії А, з яких шість у нинішньому сезоні. У них вона показала 38 жовтих карток та одну червону, а також призначила три пенальті.

Матч Інтер — Торіно пройде у неділю, 28 квітня, о 13:30 за Києвом.