Італія

"Нерадзуррі" стали чемпіонами за п'ять турів до кінця чемпіонату Італії.

Вчора, 22 квітня, відбувся матч 33 туру італійської Серії А, у якому Інтер обіграв Мілан (2:1).

Завдяки цьому результату команда Сімоне Індзагі достроково стала чемпіоном Італії за п'ять турів до закінчення чемпіонату.

За інформацією Squawka, останні шість титулів Серії А виграли шість тренерів. Востаннє таке було з 1967 до 1972 року.

У 2019 році Серію А виграв Массіміліано Аллегрі з Ювентусом, у 2020 — Мауріціо Саррі з Ювентусом, у 2021 — Антоніо Конте з Інтером, у 2022 — Стефано Піолі з Міланом, у 2023 — Лучано Спаллетті з Наполі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Мілан — Інтер.