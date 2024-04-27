Італія

Італієць близький до повернення у футбол.

Колишній головний тренер Ювентуса, Челсі, Інтера, Тоттенгема та збірної Італії Антоніо Конте погодився стати новим головним тренером Наполі. Про це повідомляє Rai Sport.

За інформацією джерела, 54-річний фахівець готовий укласти з клубом трирічний контракт із зарплатнею 6,5 млн. євро на рік.

Зазначається, що італієць також готовий прийняти трансферну політику неаполітанського клубу найближчого літа, яка полягає у малій кількості точкових підписань. На думку Конте, Наполі має потужний склад, якому просто необхідне ментальне перезавантаження.

Нагадаємо, останнім місцем роботи Антоніо Конте був лондонський Тоттенгем, який він залишив у березні 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Стефано Піолі є резервним варіантом Наполі на випадок невдачі з Антоніо Конте.