Італія

Керманич Мілана вже дав попередню згоду на можливе працевлаштування.

У цьому сезоні італійський Мілан так і не зміг на стабільний рівень у власних виступах, тож керівництво клубу вже сформувало рішення про звільнення головного тренера команди — Стефано Піолі.

Такі досвідчені фахівці, як 58-річний італієць, є затребуваними на ринку, тому після появи чуток про можливе звільнення керманича "россонері" з ним почали налагоджувати зв’язок інші клуби.

Зокрема, як повідомляє місцева преса, президент неаполітанського Наполі Ауреліо де Лаурентіс уже мав розмову з агентами Піолі та заручився його згодою на дворічний контракт.

Але будь-які предметні розмови з нинішнім тренером Мілана розпочнуться лише в тому випадку, якщо "Партенопеї" зазнають невдачі із власною головною ціллю — італійським фахівцем Антоніо Конте, який після завершення роботи в лондонському Тоттенгемі перебуває поза тренерською діяльністю.