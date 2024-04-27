Італія

Попереду принципова гра з Юве.

Головний тренер Мілана Стефано Піолі поспілкувався з журналістами напередодні матчу 34-го туру італійської Серії А з Ювентусом. Цитує алленаторе milannews.it.

"Очевидно, що ми не можемо здатися після розчарувань, які доставили нашим фанатам. Звичайно, нам потрібна гордість і сила, щоб залишатися єдиними та виграти решту матчів, що залишилися до кінця сезону.

Ми професіонали, нас критикують через наші результати. Ми страждаємо від цієї ситуації, але ми зобов'язані розправити плечі, встати в повний зріст і показати на полі свою найкращу гру. Останні десять днів були важкими для нас.

Важливо викладатися на повну, бути дуже уважними і рішучими, тому що це дуже важливо для керівництва клубу та для нас самих. Ми повинні працювати на 100% у будь-якій ситуації і не тільки у таких принципових матчах, як проти Юве.

У матчі з Ювентусом нам доведеться битися та віддати всі свої сили, ніби це наша остання гра. Ось як нам слід мислити. Нам потрібно боротися за кожен м'яч, нам потрібно бути сконцентрованими, потрібно здолати суперника,тому, що ми хочемо зберегти за собою друге місце у чемпіонаті", — заявив Піолі.

Матч між Ювентусом та Міланом відбудеться сьогодні, о 19:00 за київським часом.