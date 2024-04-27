Італія

Питання з головним тренером ще не вирішено, але робота на трансферному ринку не зупиняється.

Мілан націлився на центрального захисника Астон Вілли Дієго Карлоса. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, технічний директор "россонері" Джеффрі Монкада особисто спостерігав за 31-бразильцем та залишився задоволений грою досвідченого центрбека.

Зазначається, що у нинішньому розіграші чемпіонату Італії Мілан пропустив 39 м'ячів, цей показний є другим найгіршим серед команд із топ-10 італійської першості. Крім того, регулярні травми центральних захисників змушують керівництво "россонері" вийти на трансферний ринок у пошуках надійного центрального захисника.

Чинний контракт гравця з англійським клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 16 млн. євро.

Цього сезону Дієго Карлос відіграв за Астон Віллу 33 матчі, забив один гол та віддав одну результативну передачу. Також на його рахунку п'ять жовтих карток.

Раніше повідомлялося, що Мілан близький до домовленості з Лопетегі.