Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 34-го туру італійської Серії А, у якому зіграють туринський Ювентус та Мілан.

Туринський Ювентус та Мілан зіграють поміж собою центральний матч тридцять четвертого туру італійської Серії A на Альянц Стедіум.

Массіміліано Аллегрі, після поразки від римського Лаціо в Кубку Італії (1:2), залучив до стартового складу Щесного в рамці воріт, тоді як Гатті з'явиться в трійці центральних захисників, тоді як Веа гратиме на правому фланзі, а Їлдиз з'явиться в атаці.

Стефано Піолі, на тлі поразки від міланського Інтера в дербі (1:2), використав із перших хвилин Тіава в центрі оборони, тоді як Флоренці зіграє ліворуч в обороні, а Жиру повернеться на вістря атаки.

Ювентус: Щесни — Гатті, Бремер, Даніло — Веа, Камб’язо, Локателлі, Рабіо, Костич — Влахович, Їлдиз.

Запасні: Перін, Пінсольо, К’єза, Алекс Сандро, Мілік, Маккенні, Ілінг, Кін, Міретті, Ругані, Алькарас, Джало, Ніколуссі-Кавілья.



Мілан: Меньян — Муса, Габбія, Тіав, Флоренці — Адлі, Рейндерс — Пулішич, Лофтус-Чік, Леау — Жиру.

Запасні: Спортьєлло, Нава, Кальдара, Шимич, Бартезагі, Беннасер, Чуквезе, Терраччано, Зеролі, Окафор.



Гра Ювентус — Мілан почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.