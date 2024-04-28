Італія

Юве не зумів переграти "россонері".

Головний тренер туринського Ювентуса Массіміліано Аллегрі прокоментував нічийний результат у матчі 34-го туру італійської Серії А з Міланом (0:0). Його слова наводить Football Italia.

"Здається, у нас завжди є п'ять або шість шансів забити. Нам потрібно поліпшити реалізацію власних моментів та якість передач, робити менше помилок, саме над цим ми працюємо.

Ті, хто вийшов з лави запасних у матчі проти Лаціо, забили та дозволили нам пройти до фіналу Кубку Італії. Цього разу вони намагалися допомогти нам перемогти, і ми дійсно були небезпечні у фінальній третині.

Я просто намагаюся зосередитися на завершальному етапі сезону та створити збалансовану команду. У другому таймі було набагато більше впевненості, я дуже задоволений грою команди. У футбол можна грати по-різному, не існує єдиного підходу, що гарантує перемогу.

Мені завжди говорили, що в житті немає нічого певного. Я дуже задоволений роботою хлопців. У цьому сезоні перед нами було поставлено дві мети, і ми дуже близькі до того, щоб їх здійснити", — сказав Аллегрі.