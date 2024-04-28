Італія

Жодного удару в площину воріт Юве у "россонері" за весь матч.

Головний тренер Мілана Стефано Піолі поспілкувався з журналістами після матчу 34-го туру Серії А з Ювентусом (0:0). Його слова наводить DAZN.

"Ми переживаємо делікатний момент. Ми демонструємо бажання, жертвуємо собою, щоб здобути важливий результат проти сильної команди. Суперник хотів наблизитися до нас у турнірній таблиці. Я думаю, хлопці дуже добре інтерпретували матч.

Однак зрозуміло, що ми можемо досягти більшого з точки зору реалізації моментів та дій в атаці. Але я думаю, ми багатьом пожертвували, щоб не програти. Була особлива атмосфера, у нас не було нашої підтримки вболівальників. Ми боролися до кінця, це була хороша реакція на невдачі в останніх матчах.