Жодного удару в площину воріт Юве у "россонері" за весь матч.
Піолі, getty images
28 квітня 2024, 09:25
Головний тренер Мілана Стефано Піолі поспілкувався з журналістами після матчу 34-го туру Серії А з Ювентусом (0:0). Його слова наводить DAZN.
"Ми переживаємо делікатний момент. Ми демонструємо бажання, жертвуємо собою, щоб здобути важливий результат проти сильної команди. Суперник хотів наблизитися до нас у турнірній таблиці. Я думаю, хлопці дуже добре інтерпретували матч.
Однак зрозуміло, що ми можемо досягти більшого з точки зору реалізації моментів та дій в атаці. Але я думаю, ми багатьом пожертвували, щоб не програти. Була особлива атмосфера, у нас не було нашої підтримки вболівальників. Ми боролися до кінця, це була хороша реакція на невдачі в останніх матчах.
У суперника на лівому фланзі досвідчені гравці. Ми спробували їх трохи зрушити, змінивши деякі позиції. У першому таймі ми показали хорошу гру. Але після перерви діяли занадто спокійно. Ювентус добре насичував фінальну третину та вимотав нас. Ми захищалися з великим духом і рішучістю. Не програти — це позитивний результат для нас.
Через особливості наших захисників ми вважали за краще бути більш щільними. Мені сподобався дух команди. Важливо, що коли у команди є план гри, вона реалізовувала його до кінця. Хлопці зробили це в складному матчі, у складний момент сезону. Повинен сказати, що я дуже задоволений грою своїх футболістів", — заявив Піолі.
Після нічиї із Ювентусом, Мілан зберіг відрив від третього місця у турнірній таблиці чемпіонату Італії на рівні п'яти пунктів.