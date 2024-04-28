Італія

"Россонері" працюють над заміною Жиру.

Керівництво Мілана веде переговори про підписання центрального нападника роттердамського Феєнорда Сантьяго Гіменеса. Про це повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, батько та агент 23-річного мексиканця наразі перебувають у Мілані. Причину візиту до столиці моди не уточнюється, проте сьогодні стало відомо, що агент Гіменеса провів зустріч із технічним директором "россонері" Джеффрі Монкадою, на якій сторони обговорювали можливий трансфер футболіста.

Нідерландський клуб оцінює свого форварда в 50 мільйонів євро, але керівники Мілана хочуть домовитися з "Феє" про певну знижку.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.

Цього сезону Сантьяго Гіменес відіграв за Феєнорд 40 матчів, забив 24 голів та віддав 7 результативних передач.