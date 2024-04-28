Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 34-го туру італійської Серії А, у якому зіграють неаполітанський Наполі та римська Рома.

Неаполітанський Наполі та римська Рома зіграють поміж собою в рамках тридцять четвертого туру італійської Серії A на полі стадіону Дієго Армандо Марадона.

Франческо Кальцона, після поразки від Емполі (0:1), залучив до стартового складу Ррахмані в центрі оборони, тоді як ліворуч у захисті гратиме Натан, а Каюсте долучиться до центрального трикутника.

Даніеле Де Россі, на тлі перемоги над фріульським Удінезе (2:1), використав із перших хвилин Крістенсена та Спінаццолу по флангах оборони, тоді як Манчіні гратиме в центрі захисту, а Бове долучиться до центральної вісі. Дібала, Азмун та Ель Шаараві складатимуть трійку в атаці.

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Руї — Замбо-Ангісса, Лоботка, Каюсте — Політано, Осімген, Кварацхелія.

Запасні: Ідасяк, Контіні-Барановський, Натан, Естігор, Дендонкер, Маццоккі, Олівера, Траоре, Ліндстрьом, Нгонге, Сімеоне, Распадорі.



Рома: Свілар — Крістенсен, Манчіні, Ндіка, Спінаццола — Бове, Крістанте, Пеллегріні — Дібала, Азмун, Ель Шаараві.

Запасні: Патрісіу, Бур, Карсдорп, Гейсен, Анхеліньйо, Челік, Залевські, Саншеш, Ауар, Абрагам, Бальданці, Пагано, Кошта.



Гра Наполі — Рома почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.