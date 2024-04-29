Італія

"Вікінг" завжди повністю віддавався у футболці "россонері".

Центральний захисник Мілана Сімон К'єр по закінченню цього сезону залишить склад "россонері". Про це повідомляє Bold.

Цю інформацію виданню повідомив агент футболіста Міккель Бек.

"Термін контракту закінчується цього літа, і тоді Сімон покине Мілан. У цьому немає жодної драми, і сторони розлучаються в повному взаєморозумінні.

Це природне прощання з клубом, грою в якому Сімон насолоджувався впродовж більш ніж чотирьох років. Зараз це здається правильним рішенням.

Багато років тому Сімон сказав мені, що він хоче одного разу пограти за Мілан, і ця мрія збулася найпрекраснішим чином. І справді, Мілан став клубом, у якому Сімон провів найбільше матчів.

Його мрії та амбіції полягали в тому, щоб допомогти клубу повернутися туди, де він має бути — на вершину італійського футболу. І з моменту переходу йому вдалося виграти чемпіонат та закріплюватися на високих позиціях щороку. І клуб повернувся на вершину Європи — минулого сезону Мілан дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів", — сказав Бек.