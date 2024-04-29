"Вікінг" завжди повністю віддавався у футболці "россонері".
К'єр, getty images
29 квітня 2024, 15:52
Центральний захисник Мілана Сімон К'єр по закінченню цього сезону залишить склад "россонері". Про це повідомляє Bold.
Цю інформацію виданню повідомив агент футболіста Міккель Бек.
"Термін контракту закінчується цього літа, і тоді Сімон покине Мілан. У цьому немає жодної драми, і сторони розлучаються в повному взаєморозумінні.
Це природне прощання з клубом, грою в якому Сімон насолоджувався впродовж більш ніж чотирьох років. Зараз це здається правильним рішенням.
Багато років тому Сімон сказав мені, що він хоче одного разу пограти за Мілан, і ця мрія збулася найпрекраснішим чином. І справді, Мілан став клубом, у якому Сімон провів найбільше матчів.
Його мрії та амбіції полягали в тому, щоб допомогти клубу повернутися туди, де він має бути — на вершину італійського футболу. І з моменту переходу йому вдалося виграти чемпіонат та закріплюватися на високих позиціях щороку. І клуб повернувся на вершину Європи — минулого сезону Мілан дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів", — сказав Бек.