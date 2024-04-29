Чилієць не затримається у складі "нерадзуррі".
АЛЕКСІС САНЧЕС, GETTY IMAGES
29 квітня 2024, 18:30
Нападник Алексіс Санчес покине Інтер після закінчення сезону-2023/24.
Контракт 35-річного чилійця з нерадзуррі закінчується 30 червня і не буде продовжений, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Санчес покине Інтер на правах вільного агента.
У складі міланського клубу Санчес двічі вигравав Серію А, перемагав у Кубку Італії і двічі завойовував Суперкубок країни.
Зазначимо, що також Інтер влітку розпрощається з півзахисником Стефано Сенсі.