Завершився матч чемпіонату Італії.
Дженоа - Кальярі, Getty Images
29 квітня 2024, 23:55
У рамках 34-го туру Дженоа на своєму полі приймав Кальярі. Господарі здолали гостей, відправивши в їхні ворота три голи.
Зазначимо, що українець Руслан Маліновський пропустив цю гру через травму.
Дженоа - Кальярі 3:0
Голи: Торсбі, 17, Френдруп, 27, Гудмундссон, 63
Дженоа: Мартін — Вольякко, Де Вінтер, Васкес (Читтадіні, 73) — Сабеллі (Спенс, 64), Торсбі, Бадель (Богінен, 73), Френдруп, Мартін — Гудмундссон (Олівейра, 78), Ретегі
Кальярі: Скуффет — Хацидіакос (Дзаппа, 46), В'єтеска, Оберт — ди Пардо (Нандес, 46), Дейола, Праті, Аугелло (Мутандва, 85) — Орістаніо (Лападула, 46), Гаетано — Шомуродов (Ацці, 72)
Попередження: Шомуродов, Аугелло.