Італія

Досвідчений центрбек приєднався до італійського клуба лише у лютому цього року.

Центральний захисник Жером Боатенг прийняв рішення залишити Салернітану наприкінці поточного сезону, з якою в лютому цього року він підписав контракт на півроку. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

35-річний німець не продовжуватиме угоду з аутсайдером чемпіонату Італії та шукатиме для себе новий клуб.

Зазначимо, що з моменту свого зимового переходу Боатенг зіграв за Салернітану всього сім матчів, провівши на полі у загальному 238 хвилин без жодної результативної дії.

Нагадаємо, що Салернітана посідає останнє місце у турнірній таблиці італійської Серії А, набравши за 34 матчів тільки 15 очок та втративши математичні шанси на збереження прописки в елітному дивізіоні.

Раніше повідомлялося, що Салернітану залишить ще один іменитий центральний захисник Костас Манолас.