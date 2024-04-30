Досвідчений центрбек приєднався до італійського клуба лише у лютому цього року.
Жером Боатенг, Getty Images
30 квітня 2024, 23:23
Центральний захисник Жером Боатенг прийняв рішення залишити Салернітану наприкінці поточного сезону, з якою в лютому цього року він підписав контракт на півроку. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
35-річний німець не продовжуватиме угоду з аутсайдером чемпіонату Італії та шукатиме для себе новий клуб.
Зазначимо, що з моменту свого зимового переходу Боатенг зіграв за Салернітану всього сім матчів, провівши на полі у загальному 238 хвилин без жодної результативної дії.
Нагадаємо, що Салернітана посідає останнє місце у турнірній таблиці італійської Серії А, набравши за 34 матчів тільки 15 очок та втративши математичні шанси на збереження прописки в елітному дивізіоні.
Раніше повідомлялося, що Салернітану залишить ще один іменитий центральний захисник Костас Манолас.