Італія

Коментар від півзахисника Бхаянкгари стосовно різниці між італійськими грандами.

Екс-півзахисник Роми Раджа Наїнгголан, який нині виступає за Бхаянкгару, розповів щодо порівнянь між Міланом та Інтером.

"Чи є у Мілані гравець, який би виходив в стартовому складі Інтера", — цитує Раджу Calcio Mercato.

"Між Тео Ернандесом та Федеріко Дімарко я обираю "нерадзуррі", тому що він робить 80 результативних передач, забиває 10 голів і грає у команді, яка виграє Скудетто".

Завдяки перемозі над Міланом Інтер виграв 20-е чемпіонство.