Коментар від півзахисника Бхаянкгари стосовно різниці між італійськими грандами.
Раджа Наїнгголан, Getty Images
01 травня 2024, 15:35
Екс-півзахисник Роми Раджа Наїнгголан, який нині виступає за Бхаянкгару, розповів щодо порівнянь між Міланом та Інтером.
"Чи є у Мілані гравець, який би виходив в стартовому складі Інтера", — цитує Раджу Calcio Mercato.
"Між Тео Ернандесом та Федеріко Дімарко я обираю "нерадзуррі", тому що він робить 80 результативних передач, забиває 10 голів і грає у команді, яка виграє Скудетто".
Завдяки перемозі над Міланом Інтер виграв 20-е чемпіонство.