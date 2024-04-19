Італійцям захисник може дістатися безкоштовно.
Начо, getty images
19 квітня 2024, 22:53
Міланський Інтер виявляє серйозну зацікавленість до капітана мадридського Реала Начо Фернандеса. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, "нерадзуррі" буде непросто підписати 34-річного іспанця, оскільки центрбек хоче розглянути всі варіанти для продовження кар'єри, зокрема пов'язані з від'їздом із Європи.
Чинний контракт 34-річного центрального захисника з "вершковими" спливає найближчого літа.
Цього сезону Начо Фернандес відіграв за "королівський" клуб 36 матчів, заробив дві жовті та три червоні картки.
Раніше повідомлялося, що Начо покине Реал по завершенню цього сезону.