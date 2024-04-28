Італія

Трансфер захисника Астон Вілли може відбутися наступного літа.

Мілан цікавиться можливістю трансферу Дієго Карлоса — повідомляє AS.

Даний перехід може відбутися наступного літа. У складі Астон Вілли захисник виступає з 2022 року.

Раніше Дієго грав у Севільї, з якою виграв Лігу Європи у 2020 році, Нанті та інших командах. Наразі Карлос грає важливу роль у колективі Унаї Емері, який продовжив угоду з клубом.

Цього сезону 31-річний гравець провів 34 матчі в усіх можливих турнірах, забив 1 гол і віддав 1 асист.