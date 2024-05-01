Італія

Востаннє Парма виступала в еліті італійського футболу у сезоні-2020/21.

Парма у матчі 36 туру італійської Серії В у гостях зіграла внічию з Барі з рахунком 1:1.

Команди обмінялися голами у другому таймі — на гол Анжа-Йоана Бонні у складі гостей, господарі поля відповіли влучним ударом Валеріо Ді Чезаре.

Таким чином, Парма набрала 74 очки і займає перше місце у Серії В, гарантувавши собі позицію не нижче за другу, що забезпечує їй місце в Серії А на наступний сезон.

Друге місце зараз у Комо – 71 очко, а третій рядок у Венеції – 67 балів.

Нагадаємо, востаннє Парма виступала у Серії А у сезоні-2020/21, коли посіла останнє місце та знизилася у класі.