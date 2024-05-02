Італія

Златан втратив близького друга, який вів його кар'єру практично з самого початку.

Колишній зірковий футболіст, а нині радник власника Мілана Златан Ібрагімович висловився про смерть свого агента Міно Райоли. Цитує видатного шведа AB Talks.

"Коли пішов із життя мій агент Міно Райола, це було великим ударом для мене. Я плакав, поки не закінчилася остання сльозинка. Це все ще не закінчено, тому що іноді у мене виникають спогади. Це дуже мене засмучує, тому що я занадто сильно сумую за ним. Усі, хто знає його і мене, розуміють, наскільки ми були близькі.

Що я написав би йому зараз, якби він міг прочитати це? "Я сумую за тобою", — сказав Златан.