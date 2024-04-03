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Товариський матч заплановано на 8 червня.

Збірна Швеції проведе товариський матч на честь свого легендарного форварда Златана Ібрагімовича, який вирішив завершити кар'єру наприкінці минулого сезону. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу Швеції.

Товариський матч пройде на стадіоні Френдс-Арена у Стокгольмі, а суперником буде збірна Сербії. Гра відбудеться 8 червня.

42-річний швед провів 122 матчі у складі національної команди, в яких забив 62 голи. Він є найкращим бомбардиром в історії збірної.

Додамо, що зараз Ібрагімович працює радником власника Мілана.