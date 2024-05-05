Італія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 35-го туру чемпіонату Італії, який пройде 5 травня і розпочнеться о 21:45.

У центральному матчі туру між собою зіграють Рома і Ювентус.

Рома — Ювентус

Неділя, 5 травня, 21:45, стадіон Олімпійський, Рим. Арбітр зустрічі — Андреа Коломбо

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Ставки на кону рекордно високі, Рома повинна почати вигравати вдома після двох поспіль поразок з різницею у два м'ячі від Баєра та Болоньї. Дійсно, грандіозні домашні результати були основою "джаллороссі", щоб вони повернулися у боротьбу за потрапляння в Лігу чемпіонів на наступний сезон.

Але прикмети проти них. Жодна команда не перемагала Рому частіше, ніж Ювентус — 85 разів. Оскільки чотири з цих поразок припали на останні шість зустрічей між командами в чемпіонаті (W1, D1), вболівальники "вовків" чекають на цей поєдинок з тривогою. Заспокоює той факт, що єдиний успіх Роми в цій серії — перемога з рахунком 1:0 в матчі-відповіді-2022/23.

Ювентус вирушає на цей виїзд, знаючи, що перемога забезпечить їм кваліфікацію до Ліги чемпіонів наступного сезону. Однак команда Аллегрі виграла лише дві з останніх 13 матчів Серії А (D4, L7). Крім того, останнім часом вони погано грають на виїзді, втрачаючи очки в шести виїздах поспіль (D3, L3) після перемоги над Лечче в січні.

Враховуючи, що в п'яти з цих шести безвиграшних виїздів на виїзді Ювентус пропустив першим гол, фанатам Ювентуса можна пробачити, що вони вирушають у цю поїздку з трепетом. Гості можуть знайти натхнення в багаторічній боротьбі Роми проти топ-клубів Серії А. Господарі програли всі сім матчів чемпіонату проти команд, які наразі знаходяться вище них у турнірній таблиці.

Орієнтовні склади

Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Смоллінг, Анхеліньо — Крістанте, Паредес, Пеллегріні — Бальданці, Лукаку, Ель Шараві.

Ювентус: Щесни — Гатті, Бремер, Даніло — Маккенні, Алькарас, Локателлі, Рабіо, Камб'язо — К'єза, Влаховіч.

Поточна форма

Очні зустрічі