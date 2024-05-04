Історія італійського фахівця у "столиці моди" завершується.
Піолі, getty images
04 травня 2024, 20:50
Головний тренер Мілана Стефано Піолі напередодні матчу 35-го туру італійської Серії А з Дженоа, оцінив свою роботу в клубі. Цитує італійця Football Italia.
"Очевидно, що я частина історії Мілана не тільки через Скудетто, а й через те, що я тренував цю команду протягом п'яти сезонів, у яких були як позитивні, так і негативні моменти.
Коли ти тренуєш такий клуб, як Мілан, середини немає. Мене або хвалили, або критикували", — заявив Піолі.
Матч між Міланом та Дженоа відбудеться п'ятого травня, о 19:00 за київським часом.