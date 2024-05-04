Італія

Історія італійського фахівця у "столиці моди" завершується.

Головний тренер Мілана Стефано Піолі напередодні матчу 35-го туру італійської Серії А з Дженоа, оцінив свою роботу в клубі. Цитує італійця Football Italia.

"Очевидно, що я частина історії Мілана не тільки через Скудетто, а й через те, що я тренував цю команду протягом п'яти сезонів, у яких були як позитивні, так і негативні моменти.

Коли ти тренуєш такий клуб, як Мілан, середини немає. Мене або хвалили, або критикували", — заявив Піолі.

Матч між Міланом та Дженоа відбудеться п'ятого травня, о 19:00 за київським часом.