Італія

Центральний матч тура в Серії А завершився за рівного рахунку (1:1).

Рома в рамках поєдинку 35 туру елітного дивізіону чемпіонату Італії приймала на своєму полі Ювентус. В стартовому складі римлян з'явиться Пауло Дібала, а у Ювентуса в центрі поля вийшов Вестон Маккенні. Команди активно розпочали матч та задали доволі високий темп гри, тому чекати перший момент довго не довелось - Бремер протягнув м'яч до чужого штрафного, віддав пас на К'єзу, а той на — Влаховича. Душан пробив в один дотик, але в кут не влучив.

Рома змогла організувати відповідь доволі швидко — за декілька хвилин Крістенсен пробивав головою з меж штрафного після подачі з лівого флангу, але м'яч лише облизав поперечину. Команди зовсім не збирались збавляти оберти, а Рома й взагалі змогла відкрити рахунок, коли Дібала покотив м'яч на Крістанте, а той пробив метрів з 7. Гатті підставив ногу, але першим на добиванні опинився Лукаку, який не залишив шансів Щесни. 1:0.

Римляни не збирались віддавати ігрову ініціативу, але згодом "Стара сіньйора" все ж таки закріпилась на чужій половині поля й згодом забила. К'єза розхитав Пеллегріні та навісив в чужий штрафний, де Бремер виграв боротьбу на другому поверсі та пробив точно в кут. 1:1. До завершення першого тайму команди більше не відзначились голами та небезпечними моментами.

Вже на початку другої половини гри туринці могли вийти вперед, коли удар К'єзи не залишив Свілару шансів, але м'яч зачепив стійку і не залетів в отвір воріт. Трохи згодом гості могли залишитись в меншості - Веа віддавав пас і в падінні грубо збив Паредеса. Гравці Роми просили для супротивника друге попередження, але арбітр вирішив не карати Тімоті. Аллегрі одразу прибрав гравця, випустивши Костича.

Рома не втрачали надії перемогти і мала шанс для взяття воріт. Бальданці прорвався в чужий штрафний та викотив м'яч на Пеллегріні, який з вбивчої позиції пробив повз дальній кут. Думаєте це все? А ось і ні! Крістенсен пробив з меж штрафного з відскоком від газону, але Даніло продемонстрував дива реакції й врятував свою команду, підстрахувавши Щесни.

Команди провели серії замін і під завісу гри ближче до перемоги вже був Ювентус. Спочатку Локателлі пробив з меж штрафного з відскоком від газону, а Свілар в яскравому стрибку врятував свою команду. Трохи згодом Кін пробив головою прямо під поперечину, але Свілар врятував свою команду. Здавалось, що так гра і завершиться, але вже в компенсований час Абрагам отримав м'яч в чужому штрафному та пробивав метрів з семи — Щесни кинувся під удар й врятував свою команду. Фінальний свисток зафіксував бойову нічию.

Рома — Ювентус 1:1

Голи: Лукаку, 15 - Бремер, 31

Рома: Свілар — Крістенсен, Ндіка, Льоренте, Анхеліньйо — Крістанте, Паредес, Пеллегріні (Бове, 78) — Дібала (Залевські, 46), Бальданці (Азмун, 69) — Лукаку (Абрагам, 68)

Ювентус: Щесни — Гатті, Бремер, Даніло — Веа (Костич, 61), Маккенні, Локателлі, Рабьо, Камб'язо (Алькарас, 85) — Влахович (Кін, 76), К'єза (Мілік, 76)

Попередження: Абрагам — Веа, Рабьо