Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 5 травня 2024 року.

У рамках 35-го туру італійської Серії А Мілан на власному полі не втримав перемогу над Дженоа.

Руслан Маліновський не брав участь у цій грі через травму, а його команда тим часом відкрила рахунок на початку першого тайму та майже втримала перемогу до настання перерви.

У другій половині гри Дженоа також відзначився на початку, проте Мілану цього разу знадобилось значно менше часу на те, аби не тільки відігратись, а й уперше в грі вийти вперед.

Однак за класичним сценарієм цього сезону "россонері" втратили очки через помилку в захисті наприкінці зустрічі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мілан — Дженоа в рамках 35-го туру італійської Серії А-2023/24:

Мілан — Дженоа 3:3

Голи: Флоренці, 45+1, Габбія, 72, Жиру, 75 - Ретегі, 5, Екубан, 48, Тіав, 87 (аг).

Мілан: Спортьєлло — Флоренці (Калулу, 80), Габбія, Томорі, Ернандес — Беннасер (Адлі, 80), Рейндерс — Чуквезе (Тіав, 81), Пулішич, Леау (Окафор, 68) — Жиру

Дженоа: Мартін (Гапс, 74) — Вольякко (Читтадіні, 86), Де Вінтер, Васкес — Спенс, Френдруп, Бадель (Стротман, 74), Торсбі, Мартін (Гапс, 74) — Ретегі, Екубан (Пападопулос, 86)

Попередження: Рейндерс — Васкес.