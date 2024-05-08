Хорватський хавбек зазнав м'язової травми.
Нікола Влашич, Getty Images
08 травня 2024, 23:15
Півзахисник Торіно Нікола Влашич не зможе допомогти своїй команді до кінця цього сезону. Про це повідомляє Sky Sport Italia.
За інформацією джерела, 26-річний хорват отримав травму у матчі Серії А проти Болоньї (0:0).
Після медичного обстеження з'ясувалося, що у нього травма привідного м'яза. На відновлення гравцеві знадобиться близько двох місяців.
Таким чином, хавбек вилетів до кінця сезону, а також не зіграє за збірну Хорватії на майбутньому Євро-2024.
Цього сезону Влашич провів 33 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав дві гольові передачі.