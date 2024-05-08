Італія

Хорватський хавбек зазнав м'язової травми.

Півзахисник Торіно Нікола Влашич не зможе допомогти своїй команді до кінця цього сезону. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, 26-річний хорват отримав травму у матчі Серії А проти Болоньї (0:0).

Після медичного обстеження з'ясувалося, що у нього травма привідного м'яза. На відновлення гравцеві знадобиться близько двох місяців.

Таким чином, хавбек вилетів до кінця сезону, а також не зіграє за збірну Хорватії на майбутньому Євро-2024.

Цього сезону Влашич провів 33 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав дві гольові передачі.