Італія

Завершився перший поєдинок 35 туру чемпіонату Італії.

У рамках тридцять п'ятого туру італійської Серії А-2023/24 Торіно приймав Болонью на Стадіо Олімпіко Гранде Торіно.

За відносно рівної гри команди не зуміли порадувати глядачів голами, поділивши очки. Колектив Івана Юрича вп'яте поспіль залишився без перемоги у матчі Серії А, тоді як підопічні Тіаго Мотти продовжили свою серію без поразок у турнірі до семи поєдинків.

Торіно — Болонья 0:0

Торіно: Мілінкович-Савич — Масіна, Буонджорно, Родрігес — Белланова (Лазаро, 86), Річчі, Ілич, Войвода — Влашич (Лінетті, 28) — Санабрія (Пеллегрі, 78), Сапата

Болонья: Скорупські — Пош, Лукумі, Калафіорі, Крістіансен — Ебішер (Кастро, 82), Фройлер, Фаббіан (Моро, 59) — Ндоє (Орсоліні, 69), Зіркзе (Ель-Аззузі, 82), Салемакерс (Одгор, 69)

Попередження: Войвода, Родрігес — Фаббіан, Ебішер