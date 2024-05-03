Завершився перший поєдинок 35 туру чемпіонату Італії.
Торіно - Болонья, Getty Images
03 травня 2024, 23:43
У рамках тридцять п'ятого туру італійської Серії А-2023/24 Торіно приймав Болонью на Стадіо Олімпіко Гранде Торіно.
За відносно рівної гри команди не зуміли порадувати глядачів голами, поділивши очки. Колектив Івана Юрича вп'яте поспіль залишився без перемоги у матчі Серії А, тоді як підопічні Тіаго Мотти продовжили свою серію без поразок у турнірі до семи поєдинків.
Торіно — Болонья 0:0
Торіно: Мілінкович-Савич — Масіна, Буонджорно, Родрігес — Белланова (Лазаро, 86), Річчі, Ілич, Войвода — Влашич (Лінетті, 28) — Санабрія (Пеллегрі, 78), Сапата
Болонья: Скорупські — Пош, Лукумі, Калафіорі, Крістіансен — Ебішер (Кастро, 82), Фройлер, Фаббіан (Моро, 59) — Ндоє (Орсоліні, 69), Зіркзе (Ель-Аззузі, 82), Салемакерс (Одгор, 69)
Попередження: Войвода, Родрігес — Фаббіан, Ебішер