Італія

Також визначилися всі учасники плей-оф за підвищення до еліти.

В італійській Серії Б у п'ятницю, 10 травня, завершилася основна частина сезону-2023/24. За підсумками 38 турів визначилися дві команди, які вийшли до Серії А на наступний сезон напряму і шість колективів-учасників плей-оф за підвищення.

Раніше ми повідомляли, що до еліти італійського футболу повернулася Парма. Тепер свою участь у майбутній кампанії чемпіонату Італії гарантував Комо.

У плей-оф за підвищення до Серії А Венеція зустрінеться з переможцем пари Палермо — Сампдорія, тоді як на Кремонезе чекає переможець пари Катандзаро — Брешія. Матчі 1/4 фіналу міні-турніру відбудуться 17-18 травня.

Нагадаємо, що у наступному сезоні Серії Б точно братиме участь Салернітана, 20-та команда поточного сезону в еліті.