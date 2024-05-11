Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 10 травня 2024 року.

У рамках 36-го туру італійської Серії А міланський Інтер у гостьовому матчі розгромив Фрозіноне.

Команда Сімоне Індзагі вже виграла чемпіонські перегони, тому просто дограє сезон.

Але це не завадило "зміям" провести чергову гольову феєрію на полі суперників, перед якими стоїть завдання із збереження місця в "елітному" дивізіоні.

П’ять м’ячів від Інтера отримав Фрозіноне. Причому чотири відбулись уже після перерви за заключні пів години ігрового часу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Фрозіноне — Інтер у рамках 16-го туру італійської Серії А-2023/24:

Фрозіноне — Інтер 0:5

Голи: Фраттезі, 19, Арнаутович, 60, Б'юкенен, 77, Мартінес, 80, Тюрам, 84

Фрозіноне: Черофоліні — Лірола (Арруї, 71), Околі (Монтерізі, 82), Боніфаці — Дзортеа, Маццителлі (Джеллі, 38), Брешианіні, Валері — Суле, Рейнір (К. Жорже, 71) — Шеддіра (Ібрагімович, 82)

Інтер: Зоммер — Біссек, де Врей, Дарміан (Куадрадо, 46) — К. Аугусто, Фраттезі (Классен, 64), Асллані, Барелла (Сенсі, 75), Дімарко (Б'юкенен, 72) — Арнаутович (Мартінес, 64), Тюрам