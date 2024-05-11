Італія

Колектив Індзагі цього сезону розриває на внутрішній арені.

В рамках 36-го туру італійської Серії А міланський Інтер на молекули розщепив одного з аутсайдерів чемпіонату Фрозіноне (5:0).

За інформацією статистичного порталу Opta, "нерадзуррі" забили не менше 86 голів за 36 турів Серії А вперше за 53 роки.

У сезоні-1950/51 після 36 турів на рахунку Інтера був 101 забитий м'яч. Тоді міланський клуб в підсумку посів друге місце у чемпіонаті Італії.