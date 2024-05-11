Зараз вже складно уявити "биків" без хорватського фахівця.
Юрич, getty images
11 травня 2024, 14:25
Головний тренер Торіно Іван Юрич оголосив про свій відхід із туринської команди після закінчення нинішнього сезону італійської Серії А.
"Погоджуючись на новий контракт, ти зобов'язаний його дотримуватися і відпрацювати до кінця. А я не впевнений у цьому. Я зрозумів це за три тури до кінця сезону і ухвалив рішення не продовжувати", — наводить слова Юрича Calciomercato.
Чинна угода 48-річного хорвата з клубом закінчується 30 червня 2024 року.
Іван Юрич очолює Торіно з початку сезону-2021/2022. Під його керівництвом туринська команда провела 119 матчів, у яких здобула 43 перемоги, 40 разів програла та 36 матчів звела внічию. Після 35 турів "бикі" набрали 47 очок та посідають 10-те місце в турнірній таблиці італійської Серії А.