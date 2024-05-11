Італія

Зараз вже складно уявити "биків" без хорватського фахівця.

Головний тренер Торіно Іван Юрич оголосив про свій відхід із туринської команди після закінчення нинішнього сезону італійської Серії А.

"Погоджуючись на новий контракт, ти зобов'язаний його дотримуватися і відпрацювати до кінця. А я не впевнений у цьому. Я зрозумів це за три тури до кінця сезону і ухвалив рішення не продовжувати", — наводить слова Юрича Calciomercato.

Чинна угода 48-річного хорвата з клубом закінчується 30 червня 2024 року.

Іван Юрич очолює Торіно з початку сезону-2021/2022. Під його керівництвом туринська команда провела 119 матчів, у яких здобула 43 перемоги, 40 разів програла та 36 матчів звела внічию. Після 35 турів "бикі" набрали 47 очок та посідають 10-те місце в турнірній таблиці італійської Серії А.