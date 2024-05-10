Франція

Грузин може перейти у паризький клуб.

Лідер Наполі Хвіча Кварацхелія може стати гравцем французького ПСЖ, повідомляє журналіст RMC Sport Фабріс Хокінс.

За інформацією джерела, представники Хвічі вже провели зустріч із керівництвом парижан стосовно можливого трансферу цього літа. Але при цьому сторони поки не дійшли загальної домовленості. Сам гравець також зацікавлений у переході.

Цього сезону Хвіча Кварацхелія відіграв за Наполі 39 матчів, забив десять голів та віддав сім результативних передач.